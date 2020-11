Eleições no Benfica ainda mexem: oposição quer contagem dos votos físicos

Na internet circula uma petição para dar força ao requerimento apresentado por três sócios, entre os quais se conta Francisco Benitez, candidato à Mesa da Assembleia Geral na lista de João Noronha Lopes.

Um grupo de sócios do Benfica pretende solicitar à Mesa da Assembleia Geral um requerimento para que, entre outras medidas de fiscalização do recente ato eleitoral que reconduziu no cargo o presidente Luís Filipe Vieira "seja promovida em ato público a contagem de todos os talões comprovativos de votos e registada em ata o apuramento para divulgação aos sócios". Um dos três subscritores do documento é Francisco Benitez, candidato à Mesa da Assembleia Geral na lista de João Noronha Lopes.

Uma petição online pretende dar força a esta pretensão, que traduz o direito de qualquer sócio a "fiscalizar o modo como se processaram as eleições de onde saiu o sufrágio da não eleição da lista em que votou ou que subscreveu". "Limitar a possibilidade de tal controlo ser exercido apenas pelos titulares dos órgãos sociais eleitos, nomeadamente pelos investidos nos cargos da Mesa da Assembleia Geral, traduz-se, na prática, na permissividade de uma diferenciação entre sócios que os Estatutos não contemplam", defendem os subscritores.

Luís Filipe Vieira foi, recentemente, eleito para o sexto mandato na liderança do Benfica com 62,59 por cento dos votos, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube.