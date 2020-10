Eleições do Benfica podem ser adiadas

A circulação entre concelhos do continente está proibida entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, decretou esta quinta-feira o Governo. Ato eleitoral está agendado para 30 deste mês.

As eleições do Benfica, prevista para o dia 30 de outubro podem vir a ser adiadas, sendo esta uma hipótese muito forte ao dia de hoje e perante a decisão anunciada pelo Conselho de Ministros que proíbe a circulação entre concelhos entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, o que colide diretamente com a data de realização do ato eleitoral.

A decisão, a ser tomada, depende do resultado da audição dos representantes das candidaturas, que conforme anunciada presidente da Mesa da Assembleia Geral, decorrerá esta sexta-feira.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica estão agendadas para 30 de outubro e contam com quatro candidatos: Luís Filipe Vieira (lista A), que lidera o clube desde 2003, João Noronha Lopes (lista B), Luís Miguel David (lista C) e Rui Gomes da Silva (lista D, que foi vice-presidente do Benfica entre 2009 e 2016.

Comunicado

Face à decisão anunciada hoje pelo Conselho de Ministros que estabelece a proibição de circulação entre concelhos entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, o que colide diretamente com a data de realização das Eleições dos Órgãos Sociais do Sport Lisboa e Benfica para o quadriénio 2020-2024, informa-se que o presidente da Mesa da Assembleia Geral convocou e ouvirá amanhã representantes das candidaturas para análise da situação.