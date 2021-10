Eleições do Benfica: mais de 16 mil sócios votaram até às 13h00

Na atualização dos números, o clube informou que às 13h00 o número de sócios que votaram se situa nos 16 827.

Mais de 16 000 sócios já votaram nas eleições de hoje para os órgãos sociais do Benfica, que opõe o ex-futebolista Rui Costa ao empresário Francisco Benítez, um ano após o último ato eleitoral.

Na comparação com as eleições de outubro de 2020 - que teve uma votação recorde de 38 102 associados, o Benfica avançou desde logo que três horas após a abertura das urnas, às 08h00, já tinham sido ultrapassados os números verificados há um ano no mesmo período, com o registo de mais de 10 mil antes do meio-dia.

Como expectável, o pavilhão nº 2 do estádio da Luz regista a maior afluência de sócios, com mais de seis mil votantes, num ato eleitoral de voto que também envolve 24 casas do clube, ou o voto eletrónico para os Açores, Madeira e para os sócios no estrangeiro.