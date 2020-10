Eleições: Benfica revela horário e locais onde os sócios podem votar

Residentes nas ilhas e estrangeiro terão de o fazer online.

O Benfica deixou esta quarta-feira mais esclarecimentos no que toca às eleições para os órgãos sociais do clube, agendadas para o dia 30 de outubro, uma sexta-feira.

No site oficial, é referido que o ato eleitoral irá decorrer entre as 08h00 e as 22h00 do referido dia, sendo depois mencionados os 25 locais de voto em Portugal continental.

No que toca aos sócios reSidentes nas ilhas e no estrangeiro, o BenfiCa explica que para votarem terão de ter, pelo menos, a quota de agosto em dia e a morada de residência atualizada na ficha de sócio.. "Receberá nessa morada uma carta não identificada com um código que lhe permitirá votar online, no site oficial", surge explicado.

Eis os locais onde pode ser exercido o direto de voto:

Pavilhão n.º 2 do Complexo Desportivo do Estádio da Luz

Casas do Benfica com secção de voto:

Albufeira (Vivenda Ana - r/c Sítio dos Brejos - Montechoro)

Algueirão-Mem Martins (Rua Serra de Baixo, 26-Loja A)

Beja (Rua D. Francisco Alexandre Lobo, 1 r/c)

Braga (Rua de São Vicente, 206-r/c)

Bragança - futura casa - (Av. João da Cruz, 86 - 1.º)

Castelo Branco (Urb. Quinta Doutor Beirão, n.º 9 - r/c Loja 2)

Coimbra (Estrada da Beira, 367 - r/c)

Évora (Rua Bernardo Santareno, 2 - r/c Armazém Bairro S. José da Ponte)

Faro (Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa, 7 A - R/c)

Grândola (Av. Jorge de Vasconcelos Nunes, 102 - r/c)

Guarda (Av. Cidade de Salamanca, 18 - r/c Esq.)

Leiria (Rua Machado dos Santos, 113 - r/c)

Montijo (Praça da República, 20 - r/c Montijo)

Oliveira de Azeméis (Rua Padre Joaquim Ferreira Salgueiro, 125 - r/c)

Paredes (Rua Serpa Pinto, 107 - loja 62)

Portalegre (Rua Cor. Jorge Velez Caroço, Bl. 12 - c/v LJ)

Porto (Rua António José da Silva, 104 - r/c)

Santarém (Rua Serpa Pinto, 69 - 1.º - r/c)

Seixal (Av. Vasco da Gama - Mercado Municipal, Loja 9-Piso 1)

Viana do Castelo - Nova (Rua da Igreja, 140 - r/c)

Vila Nova de Famalicão (Rua Barão de Joana, 63 - r/c)

Vila Nova de Gaia (Praceta Nova do Fontão, 84 - Loja E)

Viseu (Largo do Paço, Lote 2 - r/c)

Sport Vila Real e Benfica (Rua de Macau, lote 9 - loja 1)