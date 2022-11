Ndour ao serviço da equipa B do Benfica

Pai de Ndour, médio do clube da Luz, fala sobre o futuro do filho, que termina contrato no final da época.

Cher Ndour termina contrato no fim da época e o pai do médio mantém o segredo sobre o seu futuro. "Podia ter assinado pelo Bayern ou Barcelona, mas escolheu o Benfica. Foi a escolha certa pois conquistou a Youth League e a Taça Intercontinental. Futuro? Ele ama o Benfica, mas também há grandes europeus que o querem. A escolha será dele", disse Mamadou Ndour ao portal Wiw Sports.

O jovem médio de 18 anos tem sido presença habitual na equipa B das águias, com 11 jogos e dois golos já apontados em 2022/23.