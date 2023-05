Eduardo Salvio regressa ao Estádio da Luz: "O rei na sua casa"

Antigo extremo das águias visitou esta quinta-feira o Estádio da Luz, junto da namorada.

Eduardo "Toto" Salvio, antigo jogador do Benfica, regressou esta quinta-feira ao Estádio da Luz.

O extremo argentino, de 32 anos, que representou as águias entre 2012 e 2019, matou as saudades da Luz junto da namorada Sol Sheckler, que divulgou o momento nas redes sociais, escrevendo: "O rei na sua casa".

Salvio representa atualmente os mexicanos do Pumas, tendo-se despedido do Benfica com um saldo de 62 golos em 266 jogos, para além de cinco campeonatos, duas Taças de Portugal, três Supertaças e quatro Taças da Liga no palmarés.