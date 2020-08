Cavani quebra o silêncio sobre o Benfica: admitiu reuniões, mas também outros clubes

Avançado admite negociações, mas não dá o acordo como fechado.

Edinson Cavani partiu este domingo de Montevideu rumo a Paris, antes de uma semana onde o futuro deverá ficar resolvido. O avançado uruguaio falou no aeroporto e quebrou o silêncio sobre o interesse do Benfica.

"Falámos, houve reuniões, verdade, como também houve com outros clubes. Nada está definido. Quando houver um acordo com alguma equipa irão saber", disse o ex-jogador do PSG, que se mostrou encantado com a possibilidade de rumar à Luz e até falou de Jesus.

Recorde-se que o irmão e agente do jogador de 33 anos também fez o ponto da situação, vincando que o acordo ainda não está fechado.

As negociações entre o Benfica e Cavani têm avançado e os responsáveis encarnados alimentam forte expetativa de fechar o acordo definitivo com o internacional uruguaio e consumar assim a contratação do ex-PSG.

Em cima da mesa entre as águias e o seu representante está um contrato de três épocas, sendo que o pagamento do salário, prémio de assinatura e direitos de imagem deverá ser feito em seis anos.

Apesar de existirem também mais clubes na corrida pela contratação do ponta de lança, as águias confiam no sucesso da operação levada a cabo com o objetivo de fazer do jogador a referência do ataque encarnado, até tendo em conta a recetividade e entusiasmo demonstrados por Cavani perante o projeto.

Aos 33 anos, e depois de ter estado perto de trocar o PSG pelo Atlético de Madrid em janeiro, Cavani pode experimentar agora uma nova liga, ele que antes de atuar no campeonato francês, ao serviço dos parisienses, já tinha jogado em Itália, tendo atuado no Palermo e no Nápoles.