"É verdade que a bola era do Benfica, mas a equipa desfocou-se do jogo e focou-se no árbitro..."

Declarações de Jorge Jesus, treinador do Benfica, na sala de Imprensa, após o empate (1-1) com o Estoril, em jogo da décima jornada da Liga Bwin.

Análise: "É um resultado que nos penaliza, não só pelos dois pontos que perdemos, mas por aqui que fizemos para ganhar o jogo, principalmente na segunda parte. Sabíamos que o jogo era um jogo difícil, mas durante o jogo até foi mais fácil do que o que pensávamos. Depois de entrar a ganhar tivemos várias oportunidades para fazer o 2-0, não conseguimos. No futebol não há jogos controlados, mas [o jogo esteve] sempre com poucas oportunidades de o Estoril nos criar perigo, nem em contra-ataque. Equipa sentiu que poderia ganhar sem fazer o segundo golo. O futebol é isto, uma bola parada, um lançamento lateral que é a favor do Benfica e é marcado a favor do Estoril. Os jogadores ficaram a falar com o árbitro e não se posicionaram. Mesmo assim ainda tiveram possibilidades, no canto, de se posicionarem, mas continuaram a falar com o árbitro. Deixaram de estar focados no que tinham de fazer. O futebol mata. Quando parece que tens as coisas mais ou menos definidas, mas quando estás a ganhar 1-0 nunca defines nada. É um resultado que nos está a doer, nunca pensámos depois de estar os 90 minutos a ganhar 1-0, e com tantas oportunidades, que podíamos sofrer um golo como sofremos. Mas de bola parada tudo é possível e não soubemos fazer as coisas naquele momento. Os jogadores não se posicionaram onde se deveriam posicionar e fomos penalizados por isso. Temos de nos lamentar a nós próprios, porque podíamos ter saído daqui com os três pontos, fizemos de tudo para isso. Não conseguimos fazer o que era mais fácil, durante aquilo que trabalhámos no jogo, para fazer o segundo golo. Podíamos ter acabado com o jogo. Quem não acaba com o jogo, está sujeito a acontecer o que aconteceu."

Má exibição? "Se o Benfica marcasse nas oportunidades que teve na segunda parte, para fazer o 2-0, essa pergunta não se colocava. Coloca-se porque o Estoril acabou por empatar nos 90 minutos, numa situação que hora não importa muito falar. É verdade que o Pizzi nem tocou na bola, a bola era favorável ao Benfica, mas daí até nascer o lance que deu o canto, há mais uma ou duas ações. A equipa desfocou-se do jogo, focou-se no árbitro e acabou por ser penalizada. Não acho que o Benfica tenha tido uma má exibição. Em função do que aconteceu no jogo, se havia alguém que pudesse somar três pontos era o Benfica. O Estoril acreditou, como é óbvio, 1-0, qualquer equipa acredita que em qualquer momento pode fazer um golo. Teve essa oportunidade e penalizou-nos. Saímos do jogo com um sentimento pesado."