E-Toupeira: testemunhas falham audiência devido ao Benfica-Bayern

Seis testemunhas do Benfica faltaram à audiência desta quarta-feira, do julgamento do processo e-Toupeira, por motivos profissionais. Em causa, o jogo da Liga dos Campeões diante do Bayern.

Seis funcionários do Benfica que estavam arrolados como testemunhas dos encarnados para a audiência desta quarta-feira, no julgamento do processo e-Toupeira, alegaram motivos profissionais para não comparecer em tribunal. A razão é o jogo das águias frente ao Bayern, da Liga dos Campeões, que inicia às 20h00.

No entanto, essas seis testemunhas foram substituídas por outras seis no período da manhã, razão pela qual a audiência decorreu normalmente.

Na parte da tarde, outras sete testemunhas serão ouvidas no Campus da Justiça, em Lisboa.