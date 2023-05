Tiago Gouveia, avançado que o Benfica emprestou ao Estoril esta temporada, esteve no Marquês de Pombal a festejar a conquista do 38.º campeonato dos encarnados e falou à Sport TV.

Mais um adepto a festejar: "Hoje sou um adepto, não sou jogador, atleta ou ativo, sou um adepto simplesmente que está aqui a vibrar pelo Benfica. O mais importante é o 38. No próximo ano, o 39."

Emprestado ao Estoril: "É sempre difícil jogar noutro clube em Portugal e ser do Benfica como eu sou. É uma questão particularmente difícil. Consigo gerir bem a situação. Honrei o Estoril até ao fim. No próximo ano, estou focado em dar o meu máximo."

Quer integrar o plantel do Benfica em 2023/24: "É uma questão que só depende de mim. Vou dar o meu máximo como faço sempre e depois logo se vê. A minha vontade é claramente ficar [no plantel principal do Benfica]. Depois, logo se vê."

Análise à temporada: "Foi positiva, poderia ter sido melhor. Poderíamos ter garantido a manutenção mais cedo. O mais importante foi que a garantimos, mais vale tarde do que nunca. Estou muito feliz pela época que fiz. Poderia ter feito melhor, é verdade, mas o objetivo principal da equipa ficou garantido."