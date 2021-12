Yaremchuk, no final do Benfica-Dínamo Kiev

Declarações de Roman Yaremchuk, no final do encontro com o Dínamo de Kiev (2-0)

Primeiro golo na Champions: "É sempre um bom sentimento marcar, especialmente na Champions, mas o melhor é o resulto e passarmos à próxima fase."

Jogar contra clube de formação: "Respeito o D. Kiev, desejo-lhes boa sorte, mas o importante foram os três pontos e avançar para a próxima fase."