E se Vieira não vencer as eleições? "O presidente sabe o que eu penso", responde Jesus

Declarações do treinador do Benfica num dia de eleições.

Jorge Jesus fez esta quarta-feira a antevisão ao encontro com o Standard Liège, da segunda ronda da Liga Europa, num dia de eleições. O treinador do Benfica foi questionado sobre uma eventual saída do projeto caso Vieira não seja reconduzido para novo mandato.

"Os sócios é que vão decidir. Quando regressei ao Benfica, vim com a consciência de unir a nação benfiquista. Neste dia importante para o Benfica tive a oportunidade de ir votar ao Seixal e percebi que as eleições estão a ser acompanhadas em massa pelo Benfica. Não me quero expressar. Ainda há muita gente a votar e não quero ter influência em nada, mas o presidente sabe o que eu penso. O presidente do Benfica sabe qual é o meu pensamento", disse o técnico.