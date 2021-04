E se o campeonato começasse agora? A resposta de Jorge Jesus

Declarações do treinador do Benfica na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira.

Com seis vitórias seguidas, o Benfica atravessa um excelente momento. Jorge Jesus, que esta sexta-feira fez a antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, foi confrontado com a seguinte questão: e se o campeonato começasse agora?

"As equipas têm períodos bons e períodos não tão bons. Quando têm períodos tão bons, é preciso saber o motivo. Nos períodos não tão bons, soubemos o motivo, e soubemos que não tínhamos nada a ver com isso. Hoje, não posso responder diretamente à pergunta, porque o mundo foi embrulhado numa situação que todos sabemos qual é, que em todas as áreas têm um grande significado negativo. Não fugimos a esse problema que afetou o mundo, e que nos afetou muito em janeiro. Agora, libertou-nos. Começámos a trabalhar com todos, a estar muito mais juntos diretamente, e as coisas foram começando a melhorar graças ao trabalho, a mais horas, a mais ligação entre o grupo", começou por dizer o técnico.

"Não vamos fugir à realidade. Perdemos muitos pontos e agora andamos atrás deles jogo a jogo. É pensar que estamos em terceiro e queremos chegar à segunda posição. Se agora começasse, teríamos mais hipóteses? Não, porque do que fizemos antes, nada foi mal feito da nossa parte. São coisas que não consegues controlar. Aconteceu ao Benfica. Foram dois meses fatais", rematou.

O Benfica joga em Paços de Ferreira na ronda 26 da Liga NOS, jogo com início às 20h30 de sábado.