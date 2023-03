"É preciso mais alguém além do Lewandowski e eu gosto muito do Gonçalo Ramos"

Patrick Kluivert, antigo avançado do Barcelona, considera que o português seria uma excelente opção para o clube catalão.

Antigo avançado de classe mundial, com passagens por Ajax, Milan e Barcelona, entre outros clubes, Patrick Kluivert mostra-se atento à grande temporada que Gonçalo Ramos tem protagonizado. O antigo avançado dos Países Baixos considera mesmo que o internacional português do Benfica seria uma excelente opção para o Barça.

"Sei que o Barcelona tem de ter em conta o fair-play financeiro, mas um avançado é necessário. Tens de ter mais alguém para além do Lewandowski e eu gosto muito do Gonçalo Ramos. Gosto muito do jogo dele, tem estado muito bem no Benfica e também na seleção de Portugal", afirmou Kluivert ao portal Barça Blaugranes.

Ramos, 21 anos, leva 24 golos apontados em 36 jogos já realizados pelo Benfica na atual temporada e tem estado igualmente em foco na Champions.

Kluivert, refira-se, mencionou ainda o nome de Firmino, que deixará o Liverpool no final da temporada. "Seria muito interessante no Barcelona. Penso que um outro avançado é mesmo o que falta para levar esta equipa para outro nível", rematou.