"É possível que o David Jurásek venha a jogar com o Bah no Benfica"

David Jurásek com o controlo da bola, à direita na imagem

David Jurásek é o lateral esquerdo titular do Slavia Praga e, segundo o treinador Jindrich Trpisovsky, há muitos clubes de olho no jogador, incluindo o Benfica.

O Benfica estará a seguir de perto David Jurásek, lateral esquerdo de 22 anos que representa o Sparta Praga. Foi o treinador do internacional pela Chéquia, Jindrich Trpisovsky, que anunciou que os encarnados são um dos interessados, numa altura em que se sabe que as águias podem necessitar de refoçar o lado esquerdo da defesa caso Grimaldo venha mesmo a sair no final da época, em fim de contrato.

"Muitas equipas perguntam pelo David e vêm vê-lo. Há clubes conhecidos que têm enviado os seus olheiros para o verem. Uma equipa de Portugal também. É possível que venha a jogar com o Alexander Bah (ex-Slavia Praga) na mesma equipa", afirmou o treinador depois da vitória por 4-0 sobre o Sigma Olomouc, fazendo mais elogios: "Ele tem estatísticas melhores, por exemplo, do que jogadores de equipas de topo da Premier League. Não há muitos laterais-esquerdos assim. A evolução dele tem sido incrível."

Jurásek está há duas temporadas no Slavia Praga, vindo do Mladá Boleslav, também da Chéquia. Em 2022/23 soma dois golos e nove assistências em 33 jogos e ainda uma partida ao serviço da equipa B.