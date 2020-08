"É pena Rui Gomes da Silva só ter acordado agora para este problema"

Bruno Costa Carvalho lançou críticas na direção de outro candidato à presidência do Benfica.

Bruno Costa Carvalho, candidato às eleições do Benfica no próximo mês de outubro, criticou esta quinta-feira Rui Gomes da Silva a propósito da carta enviada ao presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) das águias, sobre as eleições.

"A candidatura de Rui Gomes da Silva escreveu uma carta ao presidente da Mesa da AG do Benfica a propósito do voto eletrónico. Entre outras coisas é dito: 'A Comissão Nacional de Eleições (CNE) referiu recentemente, que, desde 2006, ano de eleições para os órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica, não procede a qualquer intervenção ou verificação no sistema informático que sustenta o processo de votação eletrónica no Clube.' Pois bem, eu disputei eleições em 2009 com este mesmíssimo voto electrónico de cuja fiabilidade tenho as maiores e fundadas dúvidas", refere Bruno Costa Carvalho, na sua página do Facebook, apontando ao "timing" de Gomes da Silva:

"O que escreve hoje Rui Gomes da Silva é muito bonito caso ele não tivesse entrado para o Benfica em 2009 através deste sistema de voto electrónico e saído em outubro de 2016, não se preocupando minimamente com o problema nas eleições de 2012. É pena o Dr. Rui Gomes da Silva só ter acordado agora para este problema. Para este e para outros, diga-se", acrescenta Costa Carvalho, antes de finalizar.

"Finalmente, esta questão não se resolve com auditorias aos sistemas informáticos ou outras soluções técnicas. O problema resolve-se com o voto físico ao mesmo tempo que o voto eletrónico. O voto eletrónico traz rapidez no apuramento do resultado. O voto físico traz a certeza de que não há manipulações", remata.