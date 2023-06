"É o Benfica que vai ter que decidir o futuro em relação ao Rafa", diz empresário

Rafa, jogador do Benfica

O Benfica e o jogador de 30 anos têm mantido contactos em relação à renovação de contrato, mas sem ainda chegar a acordo.

Rafa a entrar no último ano de contrato com o Benfica e o empresário garante que a questão da negociação depende apenas do clube encarnado.

"Os responsáveis do Benfica têm conhecimento de tudo o que está a acontecer em volta do Rafa . É o Benfica que vai ter que decidir o futuro em relação ao Rafa. O Rafa ainda tem mais um ano de contrato. Todos nós temos consciência do vínculo que ele ainda tem com o Benfica, mas o Benfica é que vai ter de decidir o que pretende para o futuro de Rafa Silva", disse em declarações à Antena 1.

O empresário do avançado diz que o jogador está à procura de condições que lhe garantam um bom futuro: "O Rafa , como todos os profissionais, não é diferente. Ele é um jogador que hoje tem 30 anos e que quer ver o seu futuro salvaguardado. E como é que ele vai conseguir isso? Procurando um bom contrato que lhe dê garantias para o futuro de vida. O amanhã é já amanhã. Os responsáveis do clube sabem muito bem o que ele quer e, como o sabem, é o Benfica que vai ter de resolver se tem condições para validar a vontade do jogador ou não".

Tal como O JOGO já tinha avançado, a renovação do camisola 27 não tem tido avanços já que Rafa quer melhorar as suas condições, numa altura em que as águias querem cortar na massa salarial.

