Pedro Santos com bola no treino do Benfica B

Pedro Santos abordou a nova época do Benfica B no segundo escalão profissional.

O avançado Pedro Santos manifestou o desejo de ver o Benfica melhorar o 14.º lugar na II Liga, em declarações após o primeiro treino da temporada da equipa secundária das águias.

"Em termos coletivos, queremos fazer uma boa época, melhor do que na época passada, jogar sempre para ganhar, obviamente, e alcançar a melhor classificação possível. Sinto-me bastante confiante para o que aí vem", disse o jovem atleta, após a sessão realizada às ordens de Nélson Veríssimo, técnico que regressa ao clube depois de ter comandado o Estoril.

Em relação aos objetivos individuais, o porta-voz da equipa Pedro Santos, que em 2022/23 contabilizou três golos nas 29 partidas realizadas pelos "bês" benfiquistas, afirma que pretende ser uma opção regular, evoluir e ajudar o grupo de trabalho. "Individualmente, quero crescer como jogador, jogar o máximo de minutos possível e, se puder, ajudar a equipa da melhor maneira", disse o atacante, de 20 anos, em declarações à BTV, não escondendo a felicidade de continuar de águia ao peito.

"É muito bom continuar num grande clube como é o Benfica, que eu adoro. Foi o primeiro treino da época e estamos todos motivados e confiantes. Já tínhamos saudades de pisar o relvado. Foi um treino com bastante intensidade. Demos todos o nosso máximo, foi um bom treino", referiu.

Antes do primeiro treino no relvado, naquele que foi o terceiro dia de trabalhos na pré-época da equipa B, o plantel juntou-se para a reunião de apresentação entre jogadores, treinadores e staff, ocasião em que Pedro Mil-Homens e Pedro Marques, diretor geral e diretor técnico, respetivamente, da formação do Benfica, foram os oradores do evento ao lado de Nélson Veríssimo.

Refira-se que o Benfica B realiza o primeiro teste da pré-temporada no sábado, 15 de julho, no Benfica Campus, frente ao Alverca, conjunto da Liga 3, seguindo-se a participação no Torneio de Verão do Varzim, em 22 e 23 de julho.