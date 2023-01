"É lógico que o Benfica não quer deixar Otamendi sair antes..."

Presidente do River Plate admitiu que a chegada do central encarnado é mais provável de acontecer no verão, altura em que o seu contrato expira.

Jorge Brito, presidente do River Plate, voltou a abordar esta quarta-feira o desejo de contratar Nicolás Otamendi, que termina contrato com o Benfica no final da presente temporada, admitindo que a vinda do central campeão do Mundo é mais provável no verão

"Otamendi seria um grande sonho para nós, devudi ao seu nível e estatuto. Ele tem seis meses restantes no seu contrato com o Benfica. Eu coloco-me na posição da direção do Benfica e é lógico que eles não querem deixá-lo sair antes, ele é um dos primeiros campeões mundiais que eles têm", afirmou, em conferência de imprensa.

"A sua vinda para o River foi uma ambição que todos gerámos. Não o vamos negar. Temos de andar por perto e esperar que no futuro poderá acontecer. Vamos fazer todos os possíveis para que ele possa vestir a camisola do River. Isso seria um orgulho para todos nós", acrescentou Jorge Brito.

Otamendi soma um golo e uma assistência em 26 partidas disputadas esta época pelo Benfica.