"É evidente que perante as várias hipóteses, o Club Brugge era a equipa mais acessível"

António Oliveira, treinador do Cuiabá e antigo técnico da equipa B do Benfica, comenta o sorteio da Liga dos Campeões e a liderança dos encarnados na Liga Bwin.

O Brugge é o adversário do Benfica nos oitavos de final da Champions. "É evidente que perante as várias hipóteses, o Brugge era a equipa mais acessível. No entanto, o Benfica tem de respeitá-los porque também chegaram a esta fase. Tiveram um excelente percurso na Champions", comentou António Oliveira a O JOGO, reforçando a ideia de que as águias partem em vantagem.

"O Brugge, teoricamente, tem menos possibilidades de passar. O Benfica é claramente favorito, tem mais qualidade individual e coletiva".

Liderança é o segredo do sucesso

António Oliveira vai seguindo na medida do possível o Benfica e entende que o sucesso é assente numa boa liderança. "O Benfica tem uma liderança perto do campo. Os jogadores seguem as ideias do treinador e a estrutura suporta a estrutura de baixo", explicou o técnico, falando ainda na qualidade do plantel. "O jogo do Benfica é muito consistente. Tem bons jogadores, a equipa é muito pressionante, coloca muita gente nas zonas de finalização".

Oliveira rejeita a ideia do golpe de sorte. "É competência dos jogadores e do treinador."