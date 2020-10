Internacional belga em declarações ao podcast "Que Golazo!".

Jan Vertonghen, central contratado pelo Benfica no mercado de verão, falou sobre o clube em entrevista ao "Que Golazo!", da CBS Sports.

O internacional belga diz-se estar feliz nas águias e que, mesmo sem adeptos nos estádios, já sente o "quão grande o clube é".

"Estou muito bem. Mudar para outro país demora sempre algum tempo, especialmente com família. Tens de ter tudo tratado, demorou algum tempo, mas agora está tudo muito bem. Ao nível futebolístico e pessoal, estou muito feliz. Mesmo ainda não tendo jogado na presença dos adeptos, consegues sentir bem o quão grande o clube é. Quando andas nas ruas, nas redes sociais, até com as pessoas do clube", começou por afirmar o internacional belga em declarações ao podcast.

"É estranho dizê-lo, mas já sinto o quão gigante este clube é. Mal posso esperar por jogar em frente aos adeptos", concluiu o ex-Tottenham sobre o tema, explicando depois que compara o emblema encarnado ao Ajax, quando questionado sobre o clube.

"Comparo sempre o Benfica ao Ajax, pois é o clube mais bem-sucedido, com o maior número de adeptos no país, mais conhecido no país e no mundo... Quando me perguntam sobre o Benfica, comparo-o sempre ao Ajax".