Os adeptos encarnados elegeram o golo do alemão frente ao Paços de Ferreira, aos 94 minutos, como golo do mês de dezembro

Os adeptos do Benfica votaram, através os canais do clube, no golo de Luca Waldschmidt frente ao Paços de Ferreira, para a 9.ª jornada, como o golo do mês de dezembro de 2020.

Os encarnados ganharam por 2-1, com o golo do triunfo a surgir aos 94' por intermédio do avançado alemão.

"Foi uma boa sensação saber que os adeptos também gostaram do golo e o celebraram. Quando marcamos no final e é o golo da vitória sabe sempre muito bem. É especial marcar no último segundo do jogo, foi uma sensação fantástica", disse o alemão ao canal Bplay. E acrescentou: "É impossível marcar sozinho. Marcamos juntos, ganhamos juntos, perdemos juntos, a equipa vem sempre em primeiro."