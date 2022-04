"É assustador olhar para este Liverpool, mas vamos entrar em campo com 0-0"

Simão Sabrosa, diretor para as relações internacionais do clube da Luz, confia, porém, em repetir 2005/06.

Figura na qualificação do Benfica ante o Liverpool em 2005/06, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, Simão acredita numa reedição do feito, mas assume que o conjunto de Nélson Veríssimo enfrenta um adversário temível. "É assustador olhar para este Liverpool, mas vamos entrar em campo com o resultado em 0-0, 11 contra 11 e tudo pode acontecer", sublinhou o agora diretor para as relações internacionais à BTV, frisando: "Claro que é possível repetir a história. São dois clubes históricos, que se respeitam. Basta recuar e ver as declarações do treinador Jurgen Klopp e dos jogadores. Também já eliminámos o Barcelona, que era do nosso grupo, e o Ajax. Olhando para as duas equipas, é possível repetir."

Há 16 temporadas o Benfica disputou, tal como agora, a primeira mão em casa, tendo vencido por 1-0, com um golo de Luisão, antes de repetir o triunfo em Anfield (2-0) na segunda mão. E Simão, antigo capitão das águias e que marcou na visita a Liverpool, confia no poderio que os fãs benfiquistas vão transmitir à equipa.

"No Estádio da Luz, os nossos adeptos vão ser uma grande força e tenho a certeza que os nossos jogadores vão estar ao melhor nível para defender a nossa história e representar da melhor forma o Benfica", referiu, recordando: "Fizemos um jogo muito bom, fomos a equipa mais ofensiva, que mais procurou a vitória e conseguimo-la nos momentos finais. Curiosamente, em casa jogámos em 4x3x3 e lá até jogámos de forma mais ofensiva..." Ainda assim, reconheceu que em Anfield "os primeiros minutos foram muito difíceis". "Não conseguimos sair do nosso meio-campo, com cantos, livres laterais e bolas no poste", contou.