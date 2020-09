Dyego, Vinícius e Seferovic: Jorge Jesus abdica do ataque de Bruno Lage

Técnico está a reformular o sector e SAD procura rentabilizar financeiramente a saída de Seferovic e Vinícius.

Com Luca Waldschmidt e Darwin Núñez já contratados, e agora como titulares, e admitindo que gostaria de ver chegar mais uma opção para o eixo do ataque, Jorge Jesus já transmitiu a Luís Filipe Vieira a sua disponibilidade para abdicar dos jogadores que estavam neste sector à disposição de Bruno Lage na última época: Seferovic, Carlos Vinícius e Dyego Sousa.

O último foi precisamente o primeiro a ser riscado e nem foi inscrito para a terceira pré-eliminatória da Champions, com o PAOK. Por isso, as águias procuram terminar antecipadamente o seu empréstimo, acordado, com o Shenzhen FC, até dezembro.

Nas contas do técnico nos dois jogos oficiais já realizados em 2020/21, Vinícius e Seferovic podem seguir o mesmo caminho do internacional português e abandonar a Luz. Sabendo que os dois pontas de lança não fazem parte dos principais planos de Jesus, a SAD tem a dupla no mercado e pretende rentabilizá-la, fazendo um importante encaixe com a sua saída. Carlos Vinícius é, aliás, a principal figura nesse capítulo. Vieira chegou a afirmar ter recusado uma oferta de 60 milhões de euros pelo camisola 95 e conta agora com a influência do empresário do avançado, Jorge Mendes, para encontrar uma solução que permita encher os cofres da Luz. Seferovic, por seu lado, tem suscitado também sondagens e propostas ao longo das diversas janelas de mercado, mas foi-se mantendo no clube.

O desejo de Jorge Jesus em reformular o ataque - e o plantel - das águias, leva a que o Benfica possa ver sair no mesmo período os dois últimos melhores marcadores do campeonato. Seferovic foi o rei dos goleadores da I Liga em 2018/19, com 23 golos, vendo o colega benfiquista suceder-lhe na derradeira temporada, sendo que Vinícius venceu o troféu por uma questão de minutos - fez os mesmos 18 tentos que Taremi e Pizzi, mas jogou menos tempo.

O técnico já disse precisar de avançados que "saibam atacar a última linha e ganhar espaço", frisando que Seferovic e Vinícius "não têm essas características"

Os dois atacantes não encaixam na perfeição na estratégia que Jesus pretende implementar em 2020/21, como o próprio sublinhou antes do jogo com o Famalicão, tendo apontado para as suas lacunas nessa perspetiva. "Temos de ter um avançado que saiba atacar a última linha e ganhar espaço. O Vinícius e o Seferovic não têm essas características. Jogam bem de costas, mas não são jogadores que sabem puxar o jogo, é uma característica que creio que vamos ter com o Darwin", referiu, admitindo que, se o cenário pode até ficar como está, "a solução passava por dois avançados" e que o clube só contratou um: Darwin.

O desejo de Jesus esse é ver ainda chegar Bruno Henrique, com quem trabalhou no Flamengo, cuja contratação pode ser financiada com a venda de Vinícius.