Dyego Sousa fala do FC Porto-Benfica: "Temos as melhores expectativas"

No aeroporto, antes da partida para o Porto, o avançado, reforço de inverno na Luz, promete "dar o máximo" pelo clube

O Benfica chega ao Dragão com sete pontos de vantagem sobre o FC Porto, razão pela qual a confiança entre as águias está elevada. Por isso, e no aeroporto Humberto Delgado, à partida para o Porto, Dyego Sousa, que chegou ao clube no mercado de transferências de janeiro, garante, sobre o clássico: "As expectativas são as melhores." Contudo, sublinha que mesmo em caso de resultado positivo o campeonato não fica decidido: "Ainda faltam muitos jogos. Depois ficam a faltar disputar 14 e este é só mais um."

Garantido no último dia do mercado de transferências, o ponta de lança diz-se "feliz" na Luz. "O plantel recebeu-me bem. Estou feliz", diz, frisando que a estreia pelo Benfica "será especial seja em que jogo for". E promete "dar sempre o máximo em campo". "Vou dar o meu melhor, como sempre fiz", atira.