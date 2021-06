Duván Vergara na lista de possíveis reforços do Benfica e Sporting perguntou por ele

Duván Vergara, à esquerda, com a camisola do América Cali

Encarnados analisam mercado e têm o atacante colombiano entre diversas soluções em carteira para a frente do plantel de Jesus. Sporting já perguntou por ele e chegou a identificá-lo como alvo para 2020/21.

Ao mesmo tempo que procura acelerar as saídas de excedentários no plantel de Jorge Jesus, o Benfica olha para o mercado analisando possíveis reforços para a próxima temporada e, segundo apurou O JOGO, identificou Duván Vergara, extremo de 24 anos que representa o América de Cali, da Colômbia, como um dos possíveis alvos a atacar.

Precavendo-se para a eventual saída de jogadores importantes, mas também a pensar em fortalecer as opções para o ataque do conjunto comandado por Jorge Jesus, de forma a apontar à conquista do título nacional que escapa há dois anos, as águias analisam diversas opções e estão de olho em Duván Vergara, tal como sucede com Sebastián Villa, atacante do Boca Juniors.

O presidente Luís Filipe Vieira e os responsáveis encarnados estão a par das condições e do preço que o América de Cali pretende para negociar o futebolista, por quem também o Sporting já perguntou, sendo que, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, a formação colombiana aponta nesta fase a valores a rondar os oito milhões de euros para transferir o jogador.

Com 1210 minutos em 17 partidas na presente temporada, somando três golos, Vergara, que pode atuar nas duas faixas, está longe dos dez tentos apontados na época transata, na qual já tinha também despertado o interesse de diversos clubes, entre eles o Sporting. Os leões tiveram o atacante como alvo para 2020/21, a par de formações como Wolfsburgo, RB Leipzig e Hertha de Berlim, mas o processo acabou por não avançar.

Eventual peça importante no negócio poderá ser Cristián Arango, avançado colombiano que atua no Millonarios e de quem o Benfica detém 50 por cento do passe. O futebolista de 26 anos é pretendido pelo América de Cali, como o seu acionista maioritário, Tulio Gómez, já assumiu, razão pela qual pode facilitar no futuro uma negociação.