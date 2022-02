Dusan Tadic: "Estou sempre zangado quando não ganho"

Declarações de Dusan Tadic após o Benfica-Ajax (2-2), partida dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Zangado: "Estou sempre zangado quando não ganho. Temos muita confiança para passar à próxima fase, somos a melhor equipa e temos de decidir tudo em Amesterdão. A velocidade com bola não foi boa na segunda parte e tomámos más decisões. Jogámos com uma velocidade baixa. Temos de acelerar e sentir quando temos de manter a bola. Isso não aconteceu."

Gritar para ouvir: "Há muito que não jogámos num estádio cheio. Temos de gritar mais para nos fazer ouvir. A arma do Benfica foi o contra-ataque e não podemos deixar isso acontecer num jogo europeu. Sabemos que o Benfica é muito forte nas transições e fazer com que não o consiga fazer no próximo jogo. Respeito o Benfica, mas não estamos satisfeitos com este resultado e temos agora de vencer o Benfica no próximo jogo".