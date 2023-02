Dupla escandinava jogou pouco mais de uma hora no Benfica B

Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt foram titulares e jogaram 63 minutos, antes de serem substituídos. Avançado dinamarquês atirou ao ferro

Foram relativamente discretas as estreias de Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt com a camisola do Benfica. Pela equipa B, a dupla foi titular e saiu aos 63 minutos, diante do Tondela.

Na jogada de maior destaque dos dois, Andreas Schjelderup tocou para o lado e para um remate de Casper Tengstedt que foi parar ao ferro.