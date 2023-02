Dupla escandinava de reforços estreia-se no Benfica B

Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt escolhidos para o onze de Luís Castro. Benfica B recebe Tondela, no Seixal, em partida da 19ª ronda da Liga SABSEG

Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt, reforços de inverno para Roger Schmidt, vão fazer a estreia pelo Benfica através da equipa B.

O avançado dinamarquês e o extremo norueguês são titulares na equipa que recebe o Tondela, no início da tarde deste domingo, em partida da 19ª jornada da Liga SABSEG.

João Neves, que realizou alguns minutos no triunfo dos encarnados, por 3-0, diante do Casa Pia, neste último sábado, também é titular na formação secundária do Benfica.

Onze do Benfica B: André Gomes; Filipe Cruz, Lacroix, Diogo Capitão, Rafael Rodrigues; João Neves, Pedro Santos, Cher Ndour; Gerson, Tengstedt e Schjelderup.