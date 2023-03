Dupla do Benfica recebe prémios da Liga referentes a fevereiro

João Mário foi eleito o melhor médio e jogador da Liga Bwin em fevereiro, ao passo que Alejandro Grimaldo foi distinguido como melhor defesa do mês.

João Mário e Alejandro Grimaldo, ambos do Benfica, receberam esta segunda-feira os prémios da Liga referentes ao mês de fevereiro.

O atual líder da lista de goleadores do campeonato, com 17 golos, foi distinguido com os prémios de melhor médio e jogador de fevereiro, ao passo que o lateral esquerdo espanhol foi eleito o melhor defesa.

Ambos os jogadores repetem desta forma os prémios que já também receberam no período relativo aos meses de dezembro/janeiro.