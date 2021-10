Dupla dinâmica rende mais junta: Rafa e Pizzi são o principal municiador um do outro

O herói de Vizela fez o golo 52 pelas águias, dando o melhor seguimento a um cruzamento teleguiado do camisola 21, que somou a 91.ª assistência pelos encarnados. Somados, superam já os 200 golos

O desbloqueio em Vizela chegou aos 90"+8", instantes antes do último apito do árbitro, num à boca da baliza, que permitiu ao Benfica manter-se como líder isolado da Liga Bwin. Rafa marcou, Pizzi assistiu e as águias desataram o nó com um golo que é muito mais do que isso, pois trata-se de uma jogada que já valeu muitos festejos, mais de 200, em épocas anteriores, mas que está cada vez mais difícil de repetir.

Pelas opções atuais de Jorge Jesus, Rafa é titular indiscutível e cada vez mais se assume como o agitador de serviço, mas Pizzi é cada vez mais suplente, joga muito menos que nas temporadas anteriores, pelo que já não há tantas marcas da sua passagem pelos relvados nos resultados do Benfica.