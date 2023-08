Duas mudanças obrigatórias: o onze provável do Benfica frente ao Estrela

Benfica recebe o Estrela da Amadora este sábado (20h30), num jogo da segunda jornada da I Liga.

Com a expulsão de Musa e a lesão de Jurásek no jogo com o Boavista, Schmidt vê-se obrigado a fazer duas alterações na sua equipa. No ataque, o lugar do croata deve ser ocupado pelo reforço Arthur Cabral. Já na lateral esquerda, a paragem forçada do defesa checo leva à entrada de Ristic. Na baliza, a titularidade de Vlachodimos não é certa e pode haver caminho para Trubin avançar.

Onze provável do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Ristic; João Neves e Kokçu; Di María, Rafa, Aursnes; Arthur Cabral.