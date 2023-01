"Draxler fará grandes jogos pelo Benfica nas próximas semanas..."

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, após o Paços de Ferreira-Benfica (0-2), jogo relativo à 20.ª jornada da Liga Bwin.

Bom registo fora de casa: "Estamos contentes por termos vencido este jogo difícil. Tivemos jogos esta época em que falhámos algumas oportunidades e hoje fomos eficientes. O Paços mostrou ter capacidade para criar oportunidades de golo, tivemos de defender ao pé da grande área e estivemos bem. Merecemos vencer e é uma vitória importante".

Draxler continua com dificuldades em afirmar-se: "Acho que ele fez um bom jogo contra o Santa Clara, mas sim, ele precisou de tempo para recuperar e pode fazer mais ações perto da baliza adversária. Ele mostra isso nos treinos e está a trabalhar no duro. Penso que ele fará grandes jogos pelo Benfica nas próximas semanas e meses e que será decisivo para o resto da época. Precisa de tempo e estamos a trabalhar para que ele recupere a forma e a confiança".

Benfica perdeu foco após os golos? "A partir dos 30 minutos, perdemos demasiadas bolas e cometemos demasiados erros fáceis. Ficámos menos focados com bola e não jogámos simples, mas falámos disso ao intervalo e estivemos melhores na segunda parte. Também tivemos de respeitar o adversário, não queríamos conceder golos e isso faz parte do futebol. Às vezes temos de aceitar a história do jogo, mas [essa perda de foco] foi mais graças ao mérito do adversário, apesar de também ter sido culpa nossa".