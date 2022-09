"Draxler no Benfica não me espantou. É um grande clube na Europa"

Palavras de Fabian Hurzeler, treinador-adjunto do St. Pauli, em entrevista a O JOGO.

A chegada de Draxler ao Benfica no final da janela de mercado de verão foi uma grande surpresa mas, para Fabian Hurzeler, nem tanto. O treinador-adjunto do St. Pauli reconhece a grande qualidade do médio alemão e até frisa que a opção do 58 vezes internacional, cedido pelo PSG às águias por uma época, foi algo natural.

"O Benfica é um grande clube na Europa. por isso não me espantou que ele aceitasse jogar em Portugal, ainda para mais sob as ordens de um treinador alemão. Penso que isso pesou muito na decisão do jogador", refere o técnico a O JOGO.

Com o Mundial à porta, Draxler tem aqui uma oportunidade, defende Hurzeler: "Ele precisava de jogar e estar no Mundial depende do seu desempenho no Benfica no tempo que falta. Se tiver bons desempenhos pelo Benfica, porque não ser chamado?"

