Draxler despede-se do Benfica: "Simplesmente não conseguia estar de pé..."

Atacante alemão lamenta lesões que o impediram de mostrar o seu valor na Luz e dar contributo maior para a conquista do título

A ligação de Julian Draxler ao Benfica acabou e o atacante alemão voltou a recorrer ao Linkedin para expressar os seus sentimentos e deixar uma mensagem de despedida do clube da Luz.

"'Em Portugal, vamos com tudo de novo, vamos tentar aparecer para o Mundial e depois vamos ver o que acontece.' O plano era claro antes do meu empréstimo ao Benfica, a motivação era alta. E agora? "Fui muito bem recebido pelos responsáveis do Benfica, pela equipa e pelos adeptos. A cidade é linda. Então, a estrutura estava certa. Mas às vezes, infelizmente, as coisas acontecem de forma diferente daquilo que pensamos. E no futebol é tudo incrivelmente rápido. No meu caso, foram as lesões que arruinaram os nossos planos. Infelizmente. Nunca consegui mostrar do que era capaz. Eu simplesmente não conseguia estar de pé, estava com muitas dores e acabei por ter que fazer uma cirurgia. Adoraria ter dado um contributo maior para o campeonato e quase tenho de pedir desculpa a todos os responsáveis. Eu tenho que dizer: 'está na sua mente'. Mesmo sendo um profissional que já tem alguns anos no currículo, só queria ter saúde, jogar e ajudar a equipa dentro de campo", afirmou o internacional ameão, que regressa ao PSG após o empréstimo de uma época às águias.

O lamento de Draxler termina com o agradecimento ao clube pelo apoio que lhe prestou numa fase difícil: "Mas o mais especial desta minha passagem por Lisboa é que, mesmo nestes meses que não foram os ideais para mim, o clube esteve sempre lá para mim. Acho que é isso que distingue este clube, é por isso que nos sagrámos campeões, é por isso que este clube joga no topo da Europa. O Benfica é família, sentimo-nos seguros e bem tratados enquanto jogadores. A atmosfera é extraordinária. Por isso, digo ao clube e a todas as pessoas que estão lá: muito obrigado por tudo, muito obrigado pelo apoio neste momento difícil para mim!"