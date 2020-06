Weigl no Benfica-Tondela, antes do ataque ao autocarro do Benfica

O Dortmund não se esqueceu da situação vivida por Weigl na noite de quinta-feira, com o apedrejamento do autocarro do Benfica - o alemão teve mesmo de receber tratamento hospitalar - e através das redes sociais desejou as melhoras, explicando aos adeptos alemães o que se passou com o médio.

"As melhoras, Jule! O nosso ex-jogador Weigl estava ontem à noite no autocarro da equipa do Benfica que foi atacado. Ficou ligeiramente ferido e ficou em observação no hospital", pode ler-se na publicação na rede social Twitter do clube da Bundesliga.

O médio alemão Weigl voltou a viver uma situação dramática, com o ataque ao autocarro do Benfica à chegada ao Seixal. O centrocampista estava no veículo da anterior equipa quando, a 11 de abril de 2017, três bombas artesanais deflagraram à passagem à passagem do autocarro da equipa germânica, quando se dirigia ao Westfalenstadion para a partida da primeira mão dos quartos de final da Champions, contra o Mónaco.

Na altura, o central espanhol Marc Bartra sofreu ferimentos numa mão, mas a equipa do Dortmund concordou em disputar o jogo, que teve lugar no dia seguinte. Weigl disputou os 90 minutos, na derrota caseira, por 3-2, com os monegascos, que acabariam por seguir para as meias-finais.

"A maioria dos jogadores nem conseguiu dormir, incluindo eu", afirmou na altura à comunicação social o agora jogador do Benfica, sobre a noite após aquele atentado. "Tentei acalmar junto da minha família e desligar. Depois, no jogo, tentámos fazer o melhor possível", referiu.