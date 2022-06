Dono do Almería dá Darwin como reforço fechado do Liverpool

Turki Al-Sheik publicou uma imagem editada do avançado com a camisola dos reds

Turki Al-Sheik, proprietário do Almería, já dá a transferência de Darwin Núnez para o Liverpool como fechada.

Este sábado, o dirigente publicou uma imagem editada do avançado uruguaio com a camisola do Liverpool na conta de Instagram, identificando o avançado na mesma.

Recorde-se que o internacional uruguaio e máximo goleador da Liga Bwin em 2021/22 está prestes a rumar a Anfield, num negócio que deverá render 80 milhões de euros, mais 20 por objetivos, ao Benfica. O Almería terá direito a 20 por cento do valor da transferência.

Leia também Benfica Darwin preso pelos objetivos: lucro imediato do Benfica é inferior a 40 milhões SAD ultima com o Liverpool a venda do goleador, num negócio que, pelo preço fixo, dará um lucro inferior a 40 milhões. Apesar dos desmentidos em Inglaterra, o Manchester United ainda não se deu por derrotado nesta corrida, mas tem um obstáculo que poderá ser inultrapassável: o uruguaio já só tem olhos para o plantel de Jurgen Klopp.