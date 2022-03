"Domingos Soares Oliveira, que é sportinguista e arguido, vai passar a dirigir a SAD do Benfica"

Francisco Benítez, candidato derrotado nas últimas eleições do Benfica

Francisco Benitez, candidato derrotado nas últimas eleições do Benfica, avisa as alterações na SAD do Benfica anunciadas esta sexta-feira.

"DSO [Domingos Soares Oliveira], que não respeita o dinheiro dos Benfiquistas, que é sportinguista e arguido, vai passar a dirigir a SAD. Não foi nomeado pelos Benfiquistas mas imposto por aqueles que hoje anunciam ao mundo que RC [Rui Costa] não tem capacidade para dirigir os destinos da SAD", pode ler-se na conta de Francisco Benitez na redes social Twitter..

Em causa, o conhecimento de que o presidente do Benfica, Rui Costa, e o administrador Domingos Soares de Oliveira vão partilhar a direção executiva da SAD do clube encarnado, como foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Além dos dois "co-CEOs", como são identificados na comunicação, foram também designados Luís Mendes e Lourenço Pereira Coelho.

"Mais se informa que a delegação de poderes abrange, nos termos da lei, os poderes de gestão corrente da sociedade", acrescenta a comunicação.

Em 24 de janeiro, a Benfica SAD já tinha anunciado uma recomposição dos órgãos sociais para 2021-2025, alargando o Conselho de Administração, de cinco para nove elementos, com dois nomes a manterem-se da anterior, precisamente Rui Costa e Soares de Oliveira.

Rui Costa, presidente de clube e SAD, foi eleito em outubro de 2021, na sequência da detenção, em julho, do anterior líder, Luís Filipe Vieira, de quem era vice-presidente.

No processo Saco Azul, em curso desde 2018, Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, foi constituído arguido, a par do administrador da SAD Domingos Soares de Oliveira, tendo em conta alegados crimes de fraude fiscal suscitados numa investigação da Autoridade Tributária.