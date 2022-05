Domingos Soares Oliveira: "Não vale a pena discutir quem serão os atletas a ser vendidos"

Domingos Soares Oliveira, um dos CEO da SAD do Benfica, esteve presente na sessão Especial de Apresentação de Resultados da Oferta Pública de Subscrição de Obrigações "Benfica SAD 2022-2025"

"Superou claramente as expectativas. É um sinal de vigor", disse esta segunda-feira, Domingos Soares Oliveira, um dos CEO da SAD do Benfica, durante a apresentação de resultados da oferta pública de subscrição de obrigações "Benfica SAD 2022-2025".

"Este resultado significa capacidade para ter mais meios para corresponder às expectativas na parte desportiva para continuarmos ativos no mercado como até agora. Resultado permite ter postura no mercado mais confortável e para não aceitar uma oferta que não seja pelo valor que consideramos justo", disse ainda Domingos Soares Oliveira.

Domingos Soares de Oliveira garante que o sucesso do empréstimo obrigacionista, de 60 milhões de euros, permite, portanto, manter a abordagem da SAD ao mercado de transferências.

"Evidentemente, a realização deste montante permite-nos ter uma postura mais confortável no mercado. Agora não vale a pena discutir quem serão os atletas a ser vendidos nem por que valores, não sabemos quais são as ofertas que chegarão ao Benfica. Não nos sentimos obrigados a vender o jogador A ou o jogador B, mas é verdade que os clubes portugueses precisam de vender jogadores para continuarem a apostar no desenvolvimento", disse.