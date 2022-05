Domingos Soares Oliveira: "Dentro de um ano, teremos uma nova emissão"

Operação de 60 ME da Benfica SAD com procura 1,5 vezes superior à oferta

O empréstimo obrigacionista da Benfica SAD, no montante de 60 milhões de euros (ME), contou com uma procura de 88,5 ME, atraindo 4.576 investidores, segundo os resultados divulgados na sessão especial de mercado na Euronext Lisbon.

"A oferta superou claramente as expectativas. Sabíamos que foi lançada num contexto difícil. Atingir uma procura de 88,5 ME é verdadeiramente impressionante", afirmou o administrador financeiro da SAD "encarnada", Domingos Soares de Oliveira, durante o encontro em que também esteve presente o presidente do Benfica, Rui Costa.

A operação tinha um valor global inicial de 40 ME, mas, face à forte procura dos investidores (1,47 vezes acima da oferta), foi aumentada para 60 ME, a segunda maior de sempre das "águias".

Leia também Benfica Jorge Mendes fecha Darwin: acordo com o Manchester United está próximo Empresário está a acelerar a transferência do ponta de lança para o Manchester United. Imprensa inglesa adiantou ontem que o acordo entre águias e red devils está "extremamente perto". Ao serviço da seleção do Uruguai, o atacante é uma prioridade de Erik ten Hag para 2022/23.

Soares de Oliveira destacou que o número de investidores "mais do que duplicou" face à última emissão obrigacionista, e apontou para o elevado número de pequenos investidores que aderiram à oferta (taxa de juro bruta de 4,6%), com as aplicações entre os 2.500 euros e os 5.000 euros a representarem 64% do "bolo" total (2.929 investidores).

Houve 531 investidores (11,6%) que aplicaram entre 5.005 euros e 10.000 euros, 970 (21,2%) entre os 10.005 euros e os 50.000 euros, e 146 (3,2%) com montantes superiores a 50.000 euros.

"Dentro de um ano, teremos uma nova emissão", avançou Soares de Oliveira, sublinhando que a Benfica SAD já completou 12 empréstimos obrigacionistas com sucesso, gerando confiança no mercado.