Domingos Soares de Oliveira: "O nosso desígnio é encontrar os melhores numa fase precoce"

Estratégia de sucesso da formação do Benfica desperta curiosidade nos Emirados

Domingos Soares de Oliveira, administrador executivo do Benfica, disse a um jornal dos Emirados Árabes Unidos que uma das grandes diretrizes do clube passa por descobrir os melhores talentos o mais cedo possível.

"O nosso desígnio é encontrar os melhores jogadores numa fase precoce", afirmou o dirigente ao "The National", um jornal dos Emirados Árabes Unidos que este domingo publicou um trabalho sobre o êxito no futebol de formação dos encarnados.

No mesmo trabalho, Luís Araújo, treinador nos Sub-19 do clube, afirmou, emrelação à filosofia do clube. "Desenvolvemos jogadores para ganhar. Jogar um futebol ofensivo é nossa filosofia . Queremos controlar o jogo com a bola em nossa posse e para a recuperarmos pressionamos muito e tentamos defender o menos possível. Fazemos isso com jogadores muito tecnicistas que queiram controlar o adversário e dominar o jogo. E fazêmo-lo desde as idades mais jovens até primeira equipa", disse.

E também Pedro Marques, diretor da formação do Benfica, falou ao "The National": "O Benfica luta todos os anos pelo título e aqui os jogadores sentem que estão numa equipa vencedora. Quando um jogador vai para o Barcelona ou para o Real Madrid terá as mesmas exigências do que aqui."