Dois guarda-redes sobem na hierarquia do Benfica após saída de Helton Leite

Águias vão apostar nos jovens Samuel Soares e André Gomes. Hipótese de contratar novo guarda-redes cai por terra.

Helton Leite já não é jogador do Benfica. O JOGO apurou que o Benfica chegou a acordo com o Antalyaspor, da Turquia, para a saída em definitivo do guardião brasileiro de 32 anos, que aguarda agora apenas a finalização do processo de troca de documentação entre os clubes e a marcação da viagem para realizar os testes médicos e assinar pelo seu novo emblema.

A saída do suplente de Vlachodimos não terá substituição externa. Segundo apurámos, a cúpula que dirige o futebol encarnado, o presidente Rui Costa e o diretor desportivo Rui Pedro Braz, e o treinador Roger Schmidt decidiram não dar seguimento aos contactos exploratórios que ocorreram pelo guardião do Flamengo Hugo Souza.

O jogador de 23 anos, que esteve com um pé nos japoneses do Vissel Kobe, estava referenciado pelos encarnados, que perguntaram pela sua situação. Porém, e agora que foi consumada a saída de Helton Leite, que estava insatisfeito pela falta de utilização na Luz, a decisão da SAD aponta para que não seja colmatada a sua saída mediante a ida ao mercado, embora na Luz existam vários nomes em cima da mesa.

A aposta vai ser direcionada para dois jovens, Samuel Soares e André Gomes, sendo previsível que o primeiro ascenda de terceiro a segundo guardião do plantel e o segundo passe a ter mais espaço na equipa B, cuja baliza era defendida pelo seu companheiro. No lote está ainda Léo Kokubo, que tem defendido as redes dos sub-23. Este é um trio que Schmidt já elogiou. "[Samuel Soares] é um grande guarda-redes, um grande talento. O André e o Léo são também dois bons guarda-redes jovens, temos talentos aí e esperamos que um dia possam jogar pela equipa principal", disse o técnico em novembro.