Dois colossos italianos interessados em Weigl, avança imprensa alemã

Weigl, médio germânico do Benfica

Roma e Milan têm, escreve a "Sport Bild", o médio germânico debaixo de olho

A afirmação de Julian Weigl no meio-campo do Benfica, um dos jogadores mais utilizados no clube da Luz, suscitou a atenção de dois dos maiores clubes da Serie A.

Segundo a revista germânica "Sport Bild", o médio internacional pela Alemanha está no centro do radar da Roma, orientada por José Mourinho, e do vice-líder Milan.

A publicação alemã refere que o treinador português deseja contratar um médio defensivo para a próxima época e que o negócio pode ser facilitado através da influência de Tiago Pinto, diretor desportivo giallorossi com passado no Benfica.

Julian Weigl, de 26 anos, tem contrato válido com as águias até junho de 2024 e está protegido por uma cláusula de rescisão cifrada em 100 milhões de euros.