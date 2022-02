"Dói na alma ter feito tantas coisas pelo Benfica e vê-lo numa situação destas"

Isaías diz que prefere nem ver os jogos da equipa para poupar mágoas e realça que "é altura de deixar a pele em campo" para voltar a vencer e acabar com a crise.

A crise do Benfica, que tem visto o comboio do título de campeão fugir cada vez mais, além de já ter falhado a conquista da Taça de Portugal e da Taça da Liga, tem marcado os benfiquistas, sejam adeptos sejam antigos jogadores.

Com passagem pelo clube no início dos anos 90, pelo qual venceu dois campeonatos, Isaías não fica indiferente e sofre com o momento. Destacando a "dimensão e o historial do Benfica", a O JOGO o antigo avançado realça: "Nos últimos anos só encontramos a situação inversa."