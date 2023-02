Enzo reforça Chelsea, é oficial. Os pormenores do acordo

Acordo entre Benfica e Chelsea, alcançado a pouco mais de duas horas do fecho do mercado, foi fechado a tempo do jogador ser inscrito

Enzo é reforço do Chelsea, dissipadas as dúvidas sobre se o acordo entre clube inglês e Benfica seria feito a tempo do médio argentino ser inscrito na federação inglesa. Apesar do tempo apertado entre o acordo e o fecho do mercado, toda a documentação foi assinada em tempo útil.

Enzo, que já fizera os testes médicos, assina um contrato válido até 2031, tornando-se na oitava contratação de inverno do Chelsea.

Segundo revelou a SAD do Benfica, num comunicado enviado à CMVM, o Chelsea paga 121 milhões de euros pela transferência de Enzo. Sendo que os valores do mecanismo de solidariedade (à volta de quatro milhões) ficarão a cargo do clube inglês. Já as despesas de intermediação, cerca de oito milhões, dizem respeito ao Benfica.

Feitas estas contas, o Benfica terá depois de pagar ao River Plate 25 por cento de 113 milhões de euros - valor que resulta da subtração do mecanismo de solidariedade e custos de intermediação -, ou seja, 28 milhões de euros. A este valor, acrescente-se que o médio custou ao Benfica um total de 18 milhões de euros até dezembro. Ou seja, tem um lucro de 67 milhões.

Comunicado do Benfica

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa que chegou a acordo com o Chelsea FC para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Enzo Fernández, por um montante de € 121.000.000 (cento e vinte e um milhões de euros).

Mais se informa que o Chelsea FC terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 3,78% para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador. Adicionalmente, a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 6,56% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade e terá ainda de entregar ao River Plate o montante correspondente a 25% do valor da transferência deduzido dos montantes da solidariedade e dos serviços de intermediação."