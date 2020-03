Do transporte exclusivo às refeições à porta: o plano para a formaçao do Benfica

Formação do Benfica também com medidas contra o coronavírus

Pedro Mil-Homens, diretor-geral para os escalões jovens, detalhou os procedimentos das águias.

Diretor-geral do futebol de formação do Benfica, Pedro Mil-Homens explicou os procedimentos dos encarnados no âmbito da pandemia do Covid-19. Ainda antes de se saber que o Governo iria decretar o encerramento das escolas, e desde que a Federação suspendeu as provas dos escalões jovens, as águias terminaram todas as atividades. "O Benfica Campus contactou individualmente os pais dos seus atletas residentes e organizou um processo de transporte em autocarros alugados, em exclusivo, para cerca de 90 atletas para as suas residências", detalhou, à BTV.

Além dos planos individuais de preparação, o clube da Luz recomendou que "todo o processo de treino deve acontecer apenas em casa ou em espaços ao ar livre e nunca em espaços fechados, ginásios, piscinas ou espaços de outra natureza similar", diz Pedro Mil-Homens.

"Para os atletas estrangeiros residentes, foram encontradas soluções em casa de colegas na zona do Seixal. Todos estão avisados de forma formal que não estão autorizados a viajar para fora de Portugal" comentou, explicando que os jogadores que necessitam de tratamento médico, "apenas dois casos urgentes" são transportados diariamente em viaturas do clube. Para os atletas que residem no Seixal e que tomavam refeições no Benfica Campus foi providenciada a "distribuição porta a porta" das mesmas.