Do Feirense para o clássico: Nélson Veríssimo deixou o norte rumo ao Seixal

Nélson Veríssimo estava com a equipa B do Benfica

Treinador estava concentrado com a equipa B, que estava terça-feira joga em Santa Maria da Feira.

Esta terça-feira é um dia intenso no seio do Benfica. O treino agendado para a manhã será realizado à tarde e com Nélson Veríssimo a orientar o mesmo. Jorge Jesus está de saída do comando técnico das águias e o treinador da equipa B foi chamado ao Seixal para continuar a preparação para o clássico de quinta-feira com o FC Porto.

Nélson Veríssimo encontrava-se no norte do país, onde o Benfica B defronta esta terça-feira o Feirense (18h00), para a ronda 16 da Liga SABSEG. As águias são, aliás, líderes no segundo escalão profissional.

Veríssimo, 44 anos, já assumiu a equipa principal uma vez na carreira: foi na ponta final da temporada 2019/20, após a saída de Bruno Lage. Alcançou quatro vitórias em seis jogos, tendo perdido a final da Taça de Portugal, num duelo com o FC Porto.