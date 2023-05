Grimaldo: "Amo o Benfica. Uns compreendem a minha decisão, outros não"

Declarações de Grimaldo, no final do encontro com o Santa Clara (3-0)

O defesa espanhol Grimaldo afirmou este que tinha o objetivo de sair do Benfica com o título de campeão português, salientando que segue em busca de outros objetivos na carreira, apesar do "amor" que sente pelos "encarnados".

"É especial voltar a conquistar o título. Demos tudo e eu também dei tudo por este momento. Sabia que ia sair do clube e necessitava sair em grande. Os adeptos merecem e eu pessoalmente também mereço", disse aos jornalistas, no relvado do Estádio da Luz, pouco depois da entrega do troféu de campeão.

O Benfica sagrou-se este sábado campeão depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga. A precisar de um triunfo para assegurar matematicamente o título, o Benfica marcou por Gonçalo Ramos (sete minutos), Rafa (28) e Grimaldo (60), de penálti.

O lateral esquerdo espanhol, que está em final de contrato, já assinou um vinculo com os alemães do Bayer Leverkusen para as próximas épocas.

"Estar aqui hoje é especial, mas assinei com o Leverkusen depois de falar com o Xabi Alonso [treinador do equipa alemã] e queria estar com ele no próximo ano, viver outros objetivos e outros desafios na minha carreira. Levo muitos anos aqui, mas queria outros objetivos. Disse sempre que amo este clube e se saio não é por não amar o Benfica", referiu.

Grimaldo, que conquistou este sábado o quarto título ao serviço do Benfica, depois de 2015/16, 2016/17 e 2018/19, voltou a afirmar o amor que sente pelo clube, referindo que no penálti que converteu foram muitos os sentimentos.

"No penálti foram muitos sentimentos. Amo este clube, apesar de sair. Uns compreendem a minha decisão, outros não, mas eu dei tudo durante oito anos. Espero que tenham orgulho em mim e muita felicidade no futuro, vou estar a apoiar. Obrigado a todos", concluiu o lateral.