"Disse a Rui Costa que ia recuperar o investimento em Darwin"

O diretor-desportivo português João Gonçalves recorda a transferência de Darwin do Almería para o Benfica, em 2020

Com a iminente transferência de Darwin para a Premier League, com o Liverpool a surgir como o mais forte candidato a destino do avançado, tempo de recordar a mudança do uruguaio do Almería, da segunda liga espanhola, para o Benfica, em 2020.

"Eu percebo o vosso receio, mas acreditem que é uma operação com pouco risco", recorda João Gonçalves, o diretor-desportivo do Almeria, referindo-se às dúvidas do Benfica aquando da contratação, por 24 milhões de euros. "Disse ao Rui Costa que ia recuperar o investimento em Darwin", acrescenta.

"Darwin é humilde, tem talento, mentalidade de vencedor e uma grande capacidade de trabalho", refere João Gonçalves, entrevistado pela Rádio Renascença. "Não terá qualquer problema de adaptação", acrescenta sobre a provável mudança para a Premier League.