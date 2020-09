"Discussão com Weigl? Não percedo de onde vem essa notícia. Não se passa nada"

Jorge Jesus desmentiu as notícias que davam conta de uma discussão entre o treinador encarnado e o médio alemão ​​​​​​​Weigl.

Durante a conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Moreirense, deste sábado, Jorge Jesus desmentiu as notificas que davam conta de uma discussão entre o treinador e Weigl.

"Tudo o que seja futebol estou aqui para esclarecer. O que não for, não estou interessado", começou por dizer.

"Não percebo de onde vem essa notícia, nem me interessa saber. Não se passa nada com o Julian, nem com nenhum jogador. Podia ter acontecido alguma divergência entre o líder, que sou eu, e alguns jogadores, mas não foi isso o que aconteceu. Ele ainda não entende bem português para perceber o que eu quero que ele perceba. É uma notícia falsa, não sei com que interesse, mas foi isto que se passou. Não houve nada, não há, e se houvesse não havia problema nenhum", continuou Jorge Jesus.

O treinador do Benfica avisou ainda: "Estou aqui como treinador para treinar os meus jogadores, para impor as minhas ideias e exigir compromisso pela equipa. Quando tiver de bater de frente com um jogador vou bater naturalmente, ponto final. Para mim isso é igual a zero, mas não foi o caso".